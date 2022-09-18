國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘18日在國民黨苗栗縣黨部門口封街舉辦競選總部成立大會，黨主席朱立倫等人到場站台，被問及跟民眾黨主席、台北市長柯文哲有無合作可能性，朱立倫說，國民黨一定會爭取更多支持，也別忘他跟柯是同屆同學。

因民眾黨主席、台北市長柯文哲日前南下苗栗為黨內參選人站台，地方藍營包括以無黨身分參選的苗栗議長鍾東錦、黨提名參選人謝福弘都盼可以跨黨派合作，外界也傳出民眾黨可能邀被開除黨籍的鍾東錦入黨，媒體問朱立倫是否擔心民眾黨收割。

朱回應，柯文哲是民眾黨黨主席，當然會到各縣市幫黨內參選人站台，且民眾黨在苗栗未提名縣長參選人，柯自然是開放心態看待，國民黨也一定會爭取更多支持，他也說「別忘了他跟柯文哲是同屆同學」。

被問到地方基層整合有無信心，朱立倫說，黨內持續努力當中，他相信選舉就是靠一步一腳印，距離投票日還有70餘天，他也呼籲每一位藍軍、每個國民黨員一定要團結一致。

至於國民黨中央修正黨員行為規範，外界稱其為「鍾東錦條款」，對此朱立倫稱，從來沒有這種條款，這是謠言，國民黨對於全台各縣市違紀參選的參選人都是依黨章處分，黨紀維護是不曾改變的，如果未來有違紀輔選，根據縣市黨部呈報給予處分。

對於此次南下苗栗，朱立倫表示，他今天到苗栗是要全力支持謝福弘，這次縣市首長參選人，國民黨中央都是提名中道、理性、務實、穩健等特質的人選，而且都是清白正當的優秀參選人，他也肯定謝福弘有豐富資歷，因此相信謝可以團結地方贏得勝選。