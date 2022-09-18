美女主播吳宇舒外貌亮眼，在主播檯上有著穩健台風和清晰談吐，讓不少觀眾準時鎖定她播報的時段，親民的她熱愛分享生活，不久前曾在颱風夜，激曬比基尼照吸引不少目光，昨(17日)她則曝光海邊洋裝照，在衣服後背開出深U，露出超性感的光滑美背和雪白肌膚，令坐在盪鞦韆的她同樣清涼、性感。

近來天氣逐漸轉涼，吳宇舒昨(17日)在臉書表示，自己討厭的夏天終於走了，並火辣曝光穿水藍連身裙的海邊清涼照，照片中，她將美麗長髮扎成馬尾，裙擺位置到膝蓋以下、還印有白色花瓣，襯托出如淑女般的氣質，而在衣服的亮點是在後背開出深U，使她保養得宜肌膚見客，同時間她兩手緊握鞦韆，在美麗海浪前側著臉燦笑，幾乎與自然美景融為一體。

吳宇舒在海邊盪鞦韆，在鏡頭前露出光滑美背。(圖/吳宇舒 FB)

吳宇舒在空中盪鞦韆，開心的笑容十分吸睛。(圖/吳宇舒 FB)

吳宇舒開心在海邊盪起鞦韆，穿著涼鞋的她盪到半空中時，露出絕美笑容，吸引上千位網友狂讚：「今天打扮好淑女，很有青春氣息」、「就像漂亮的一幅畫」、「衣服跟天空好搭」、「秋高氣爽太開心」、「酷熱黏膩+蚊蟲多的夏天終於走了」、「美女，我喜歡這個背影」、「宇舒好美是美麗佳人」。

吳宇舒不久前PO比基尼照，露出超不科學的40歲美背。(圖/吳宇舒 FB)

身為美女主播的吳宇舒，當年還入選《FHM男人幫》雜誌百大美女，一舉一動都受到粉絲矚目，不久前她在深夜PO出比基尼照，火辣的將身上外衣褪去，裡面則是穿黑色比基尼和小褲褲，更吸睛的是照片中的她，直接在泳池邊緣撐起下半身，露出渾圓曲線，不科學比例完全看不出已是40歲的輕熟女。