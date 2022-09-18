國民黨台北市長參選人蔣萬安證實老婆懷第三胎，新北市長侯友宜今表達恭喜並表示，現階段少子化社會，謝謝萬安多生，相信會心想事成，絕對會喜事連連。

至於兩人什麼時候合體，侯友宜表示，新北很多工作推動跟台北、基隆、桃園都有密切關係，大家願意為這塊土地共好，帶動整個北台灣發展，可以一起為任何政見努力，他也歡迎每一個願意在這個地區奉獻的好朋友來新北走一走，讓這塊土地因為共好而更好。