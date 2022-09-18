只要贏球就確定能搶下冠軍戰門票，中華隊超級循環賽最終戰靠著林詔恩、伍祐城聯手完封，加上打線也有發揮，以3比0擊敗荷蘭隊，闖進第30屆U18世界盃青棒錦標賽冠軍戰，對手將視美國、日本之戰結果而定，最終戰中華隊預計推出林盛恩先發。

林詔恩此役主投5局用82球，只被擊出2支安打，另外三振6次以及出現3次保送，並展現化解危機能力，力保不失；伍祐城後援2局，讓對手6上6下，還送出4次三振，兩人聯手完封荷蘭隊。

總教練周宗志賽後表示，今天林詔恩狀況沒有像上一場那麼好，但他還是能把五局責任局數丟完，代表他自己在比賽中的調整能力真的很好，才能凍結對方得分機會，讓球隊有機會贏球。但他也指出，打線串聯做得不太好，不然應該可以把分數拉開一點，不用讓大家這麼緊張。

替補上陣的黃勇傳首次打擊在滿壘時敲雙殺打，但他在6局下把握再次當英雄機會，敲出帶有2分打點的一壘安打，助隊穩住勝果。

周宗志說：「勇傳這兩天在賽前打擊練習狀況是調整的還不錯，當下判斷評估他對於高張力的強度下他能展現比較好的抗壓性，才決定換他上場代打，也很高興他第二次有把握住了，一定也能提升他的自信心。」他認為，今天整場比賽關鍵還是林詔恩跟伍祐誠能夠合力封鎖荷蘭隊打線，才能夠有機會贏下這場球。

連2場先發共12局無失分的林詔恩則自評狀況普通，「丟了太多無謂的壞球，控球也不太好，許多位置都沒有丟到捕手要的位置，好壞球偏差也比較明顯，也讓自己丟得比較辛苦。」至於連兩天後援的伍祐城則表示，其實兩天的心態跟狀況都差不多，都用平常心來面對，只是昨天運氣比較不好，今天則是有把自己該有的表現投出來。

中華隊率先搶下冠軍戰門票，距離尋求衛冕只差最後一步，而冠軍戰對手將視美、日之戰結果而定，不過美日戰至3局上沒打完就因雨暫停，大會決定將比賽保留，台灣時間18日晚間9點30分先進行補賽。

若美國贏冠軍戰將上演「台美大戰」；若美國輸，中華隊對手則是變成韓國隊。大會也宣布，美日戰補賽結束後40分鐘隨即進行冠軍戰，另外季軍戰則是在冠軍戰結束後開打。