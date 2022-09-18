王宥忻用心疼愛家中萌寵羊駝麥可。（固力狗娛樂）

財富女神王宥忻昨（17日）帶萌寵羊駝麥可出席《寵物星球雜誌》封面人物見面會，提及疫情時代來臨，她透露日前砸百萬部署家中200坪豪宅、打造乾淨無菌的空氣，王宥忻說：「小孩開學之後常常聽聽到『整班滅團』的慘劇，就是同學聚餐然後整班確診，確診後回到家又傳給家人，因此裝了16台殺菌燈，讓家裡的空間更加的乾淨。」為家人健康把關。

她在活動上分享重大喜訊，「月底要進錄音室錄製新歌，為這首EP已經規劃了一整年，從一開始自己對錄製出來的成品不滿意，覺得怎麼練都沒有突破，甚至練習練到哭出來」，透過持續不斷的練習，現在連歌唱老師都稱讚她進步很多，「除了唱歌之外練舞也練了很長一段時間，從一開始肢體不協調，到現在整個拍子跟得上，跳舞越來越有舞感，感受到自己的進步也很開心」。

王宥忻也在活動上分享一開始養麥可的情形，「單純只是因為朋友農場只剩下麥可一隻，所以帶回來照顧，也從沒想過麥可可以擔任寵物的雜誌封面，接下來事業規劃公司將上市上櫃，期待未來可以登上美國商業雜誌《富比士》雜誌封面」；王宥忻與家中寵物長時間相處，認為用心疼愛很重要，「寵物對你產生了信任感和依賴感就會活得很開心，麥可的毛跟指甲都是我自己在修剪整理，凡事用愛灌溉，都會收割美好的果實」。