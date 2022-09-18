南韓知名女星IU（李知恩），出道多年不僅推出多首膾炙人口的經典歌曲，也跨界挑戰戲劇，近日更在電影《嬰兒轉運站》（BROKER）中首次挑戰未婚的單親媽媽，細膩的演技也讓影迷大感驚奇。而受到新冠肺炎疫情影響，睽違3年再次於本月17、18日舉辦《The Golden Hour：在橙色太陽下》演唱會的她，突然在演唱會中宣布不再演唱2首經典夯曲，嚇壞現場所有粉絲，原因曝光也令網友直呼「她太真了」。

IU在本月17、18日於首爾奧林匹克主競技場舉辦一連舉辦2場個人演唱會，而能站上容納6.9萬人的奧林匹克主競技場的舞台不僅象徵「十分有人氣」，過去也僅有H.O.T、神話、徐太志、EXO、防彈少年團、PSY等男性歌手及男團在這裡辦過演唱會，因此IU這次的演唱會除了讓她打破南韓23年的紀錄外，也為自己的演藝生涯再創里程碑。

不過，在17日的首日演唱會上，IU便投下震撼彈，宣布未來將不會再正式公演中演唱《Good day》及《Palette》兩首經典單曲，讓粉絲們相當錯愕。而IU也解釋，雖然自己演唱《Palette》時都相當開心，但近期的她覺得自己過得非常幸福，甚至感覺已超越當時25歲的自己，因此想把《Palette》這首歌留給「25歲的李知恩」。

而另外一首歌《Good day》則是她18歲時所演唱的單曲，歌詞中表達了對愛情的期待與喜悅，甚至出現「我啊喜歡歐巴該怎麼辦」等小女孩嬌羞的心情。但如今的她已30歲，認為台下的歌迷「應該不會再有歐巴了」，所以唱到這首歌反而讓她感到心裡有負擔，因此決定不再演唱。粉絲們雖感到相當可惜，但也十分支持她的想法，大讚「IU就是這麼真」、「沒關係！其他歌也很好聽」、「支持IU」。

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