過去10年大陸經濟總量由2012年的53.9兆元（人民幣，下同）上升到2021年的114.4兆元，占世界經濟比重從11.3％上升到超過18％。其中42個重點城市（包括兆元GDP城市、副省級城市、省會城市）的經濟總量，也從25.4兆元增至52.6兆元，占全大陸比重近半，成為撐起大陸城市經濟版圖的頂樑柱。

根據每日經濟新聞報導，具體觀察這10年間，上海、北京、深圳、重慶、廣州、成都、蘇州、杭州等8城經濟增量超過兆元，同時也是2021年城市經濟總量前8強，武漢、南京增量同處9000億元量級，位列第九、十名。而兆元GDP城市總數也從6個大幅增至24個。

觀察相較2012年，大陸42個重點城市中有28個實現經濟增幅超過100％。也就是說，有6成以上的城市的2021年經濟總量比2012年翻了一倍以上。其中，拉薩、貴陽、合肥、福州、海口等城市增幅領先，超過了150％。