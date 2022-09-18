民進黨台北市長候選人陳時中今天提出「士林北投前瞻路網十年計畫」，批評現任市長柯文哲對於內湖交通，沒有前瞻也不想亡羊補牢，他規畫把洲美快高架橋南延並接中山高，北端跨越承德路口，並將百齡橋抬高改建，同時拓寬通河西街和東街為綠色新通廊，並承諾若他當選，在第一任內一定動工。

陳時中今天召開記者會公布「士林北投前瞻路網十年計畫」政見指出，任何一個城市都必須要有前瞻治理，否則城市的下一代就沒有好的發展機會。

陳時中以內湖為例，因為交通瓶頸，限制了在科技上面未來的發展，任何城市計畫都是早做會比較好做，可能性也相對較高，內湖道路因為有結點若打通，就讓地方發展停頓下來。

他也酸現任台北市長柯文哲，如果對城市計畫沒有前瞻亡羊補牢也還好，但現在的市政府並不想亡羊補牢，覺得「沒有救了就讓它去吧！」但我們的態度是面對他，並且盡力與中央來合作。

他強調，作為市長的責任就是要提出並且去爭取，如果是因為國道的問題，「難道不需要跟中央提出來嗎？」如果不能行文，打電話也可以，而不是放任它限制內湖未來的發展。

陳時中在「士林北投前瞻路網十年計畫」中指出，目前淡水捷運已趨於飽和，往市區運量逐年成長，現有士林區、北投區合計有52萬人，還有北投士林科技園區正在發展中，但圓山為路廊隘口，受基隆河、淡水河切割，路網發展不完整。

另外，洲美快速道路未直接聯結國道一號卻受多處路口干擾；承德路通過市區，受密集路口干擾，運輸效率不佳；市區新生北路、中山北路向北匯集為1條中山北路，僅能服務士林地區。

陳時中提出政見，未來將把洲美快速道路高架橋南延並接中山高；洲美快北端的大業路高架跨越承德路，一方面紓解北投往市區的車流，一方面提升承德路、大度路和大業路口服務水準。

在百齡橋方面，將抬高改建，以提供基隆河足夠通洪空間，並且讓橋下的通河東街和西街有足夠的行車空間。

至於通河西街和東街，陳時中團隊規畫拓寬作為綠色新通廊，西街北起環河北路南接承德路，提供社子地區及社子島經承德路進出市區，以及洲美快至重慶北路交通道間的便捷路徑，並可提升沿線社區生活功能，東街北起福國路南接新生北路、中山北路，提供科技園區、劍潭經新生北路、中山北路進出市區的便捷路徑。河堤則改建為防洪牆，配置4車道、人行道，綠帶及停車位。