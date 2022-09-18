前新竹市長林智堅昨（17）日在為同黨新竹市長候選人沈慧虹站台時，將台積電與新竹棒球場類比，除了引起外界熱議，國民黨候選人林耕仁也驚呼這是什麼邏輯，並狠酸此回歸起手式「真的很林智堅。」

林耕仁直言，林智堅顯然不了解竹科半導體產業與台積電、連WAT（Wafer Acceptance Test，晶圓允收測試）都不知道，他指出，台積電對每一批晶圓都有最嚴格的品管，不會把任何不良產品出貨給客戶，任何政治人物都不應該中傷台積電。

另外，林耕仁也提到，台積電有專門管理供應商的團隊，確保每一項物料及零組件符合品質標準，對供應商的稽核，每年更不會只有一次。

「公共建設的安全是重中之重！」林耕仁表示，以新竹棒球場為例，關乎到的是球員安全，市民與外界至今仍對球場設施疏失、造成球員受傷一事記憶猶新，「豈是林智堅拿一個錯誤類比，就能夠為自身與沈慧虹嚴重的過失開脫？」最後他也諷刺，此回歸起手式真的很林智堅，那個至今還是不願為自己犯錯而承擔的人回來了。