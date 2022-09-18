受0917地震影響，關山鎮的預拌混凝土廠的廠房設備倒塌。（蔡旻妤攝）

受0917地震影響，關山鎮的預拌混凝土廠的廠房設備倒塌。（蔡旻妤攝）

受0917地震影響，關山鎮的預拌混凝土廠的廠房設備倒塌。（蔡旻妤攝）

受0917地震影響，初鹿朝安堂1個骨灰罈、1骨骸甕掉落毀損。（蔡旻妤攝）

台東縣17日晚間9點41分發生規模6.4地震，且餘震不斷。關山鎮的新乾坤碾米廠及隔壁的志昇預拌混凝土廠的廠房設備倒塌，150坪的冷藏儲存槽垮下，預拌廠的儲料槽及輸送架倒塌，已無法運作。

新乾坤碾米廠冷凍倉儲存槽垮下，好幾萬斤的稻米未取出，短短幾秒鐘，農民的心血毀於一旦，業主說，昨天晚上地震後趕來查看，就發現了這樣的情況，估計損失至少4000萬元。

志昇水泥預拌廠也發生嚴重倒塌，儲存水泥的備料槽，還有儲存砂石的儲存槽及輸送鷹架全部倒塌，工廠運作停擺，員工今天早上到工廠一看傻眼，不知道何時才能恢復運作，所幸地震發生在下班時間，無人員傷亡。

據統計，鹿野納骨塔約有5分之2櫃位受損，初鹿朝安堂則有1個骨灰罈、1骨骸甕掉落，東河鄉立泰源納骨堂2個骨灰罈、關山納骨塔1個骨灰罈掉落，台東縣府與各公所表示已通知家屬，會在取得家屬同意後盡快協助復原。