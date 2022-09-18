警方制伏過程中不幸有員警受傷濺血，遭疑維安疏漏。（陳彩玲攝）

警方制伏過程中不幸有員警受傷濺血，遭疑維安疏漏。（陳彩玲攝）

民進黨基隆市長參選人蔡適應18日於安樂區樂一路舉行競選總部成立大會，蔡英文總統、副總統賴清德皆到場站台。未料，約上午10時許，賴清德抵達會場前沒幾分鐘，有一名潘姓男子疑似情緒不穩，於場內從包包突拿出美工刀、口中念念有詞，警方立即上前壓制，過程中不幸有員警受傷濺血，遭疑維安疏漏。

據了解，潘男平時在會場附近撿拾資源回收維生，因不滿生活困苦，到會場表達不滿，警方目前將潘男帶回派出所確認身分，釐清動機。