國民黨苗栗縣長參選人謝福弘（左二）今天舉辦競選總部成立大會。（李京昇攝）

國民黨主席朱立倫等黨中央要角今天南下苗栗幫黨提名參選人謝福弘站台。（李京昇攝）

主辦單位宣稱有６、７千名支持者到場聲援。（李京昇攝）

前苗栗縣長傅學鵬（右二）贈與謝福弘（左四）好彩頭。（李京昇攝）采頭

國民黨提名苗栗縣長候選人謝福弘，18日上午在國民黨苗栗縣黨部門口封街舉辦競選總部成立大會，主辦單位宣稱6、7000多位支持者湧入現場，黨主席朱立倫、多位黨中央幹部、各界代表都與會出席，盼展現團結氣勢要贏得選戰。

朱立倫、謝福弘在支持者夾道歡迎中入場，會中朱立倫也幫謝福弘披競選綵帶、授戰旗，現場氣氛熱絡，另外本來答應到場的前總統馬英九，則因為確診改用影片為謝福弘加油，馬英九也向民眾推薦，謝福弘在水利會服務38年，從基層到擔任會長，把農民的事當自己的事，負責的態度足堪大任。

除朱立倫到場，國民黨立院黨團召集人曾銘宗、立委徐志榮、林文瑞、李德維等人、前苗栗縣長劉政鴻、傅學鵬、苗栗縣議員鄭秋風等多位議員、竹南鎮長方進興、卓蘭鎮長詹錦章、苗栗市長邱鎮軍、後龍鎮長朱秋隆等各界代表都到場支持。

朱立倫表示，謝福弘如果當選苗栗縣長，一定是最好也最實在的縣長，這次在苗栗提名謝福弘，就跟黨中央在全台灣的參選人一樣，都是推派出最正派清白的人選，每位都經得起考驗，選舉過程有很多人想參選，但第一關得先符合黨章規定，才可以受到大家肯定，提名謝福弘是黨中央一致的決定。接下來的日子，國民黨歷任黨主席、黨中央助選團，都會一一來幫謝福弘站台，還有六都的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕也都將幫謝福弘造勢。

朱立倫說，他看謝福弘就猶如看見新竹縣長楊文科，4年前黨中央提名楊文科的時候，大家都認為楊公務員出身、沒有知名度，面對地方派系壓力，大家共同努力為楊文科打贏選戰，4年來楊文科也獲得所有新竹縣民肯定，楊爭取連任，民進黨都派不出人選對抗，他相信謝福弘在艱難的時刻，也一定能成功勝出，國民黨沒有任何資源，長期被民進黨打壓，如今站在這裡是靠大家的力量團結在一起，這次最艱難的選情中，大家依賴的不是資源，而是團結的一條心。

朱表示，前一段時間被外界抨擊，兩岸關係緊張的時候，國民黨副主席夏立言仍訪大陸，此舉是為關心台胞、台商，以及不讓海峽兩岸經濟合作架構協議中斷，也讓兩岸危機降低，他主張「親美、友日、和陸」，讓兩岸和平。這次選舉也是一樣，如果他隨波逐流，就不符合國民黨精神，所以要堅持原則，力挺最好的、最公道也最正派的人。

謝福弘表示，他一向是信守承諾的人，所以在確認提名前，不願意大動作為自己宣傳，沒想到一獲得國民黨提名，就被攻擊他知名度不夠，但這兩個多月他勤走基層，努力提出有感政見，現在從20歲到70歲都認識他，到菜市場還有菜販大姊跟他擁抱，讓他對選情充滿信心。

謝福弘說，知道自己起步晚，所以很認真的拜票拉票，有時間就跟幕僚討論政策政見，現在更是每天一早跟團隊討論選戰會議，旁邊的同仁都自願加班為他努力，讓他十分感動，更積極為獲得選民認同奔走。