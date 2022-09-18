國民黨提名苗栗縣長候選人謝福弘，18日上午在國民黨苗栗縣黨部門口封街舉辦競選總部成立大會，主辦單位宣稱6、7000多位支持者湧入現場，黨主席朱立倫、多位黨中央幹部、各界代表都與會出席，盼展現團結氣勢要贏得選戰。
朱立倫、謝福弘在支持者夾道歡迎中入場，會中朱立倫也幫謝福弘披競選綵帶、授戰旗，現場氣氛熱絡，另外本來答應到場的前總統馬英九，則因為確診改用影片為謝福弘加油，馬英九也向民眾推薦，謝福弘在水利會服務38年，從基層到擔任會長，把農民的事當自己的事，負責的態度足堪大任。
除朱立倫到場，國民黨立院黨團召集人曾銘宗、立委徐志榮、林文瑞、李德維等人、前苗栗縣長劉政鴻、傅學鵬、苗栗縣議員鄭秋風等多位議員、竹南鎮長方進興、卓蘭鎮長詹錦章、苗栗市長邱鎮軍、後龍鎮長朱秋隆等各界代表都到場支持。
朱立倫表示，謝福弘如果當選苗栗縣長，一定是最好也最實在的縣長，這次在苗栗提名謝福弘，就跟黨中央在全台灣的參選人一樣，都是推派出最正派清白的人選，每位都經得起考驗，選舉過程有很多人想參選，但第一關得先符合黨章規定，才可以受到大家肯定，提名謝福弘是黨中央一致的決定。接下來的日子，國民黨歷任黨主席、黨中央助選團，都會一一來幫謝福弘站台，還有六都的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕也都將幫謝福弘造勢。
朱立倫說，他看謝福弘就猶如看見新竹縣長楊文科，4年前黨中央提名楊文科的時候，大家都認為楊公務員出身、沒有知名度，面對地方派系壓力，大家共同努力為楊文科打贏選戰，4年來楊文科也獲得所有新竹縣民肯定，楊爭取連任，民進黨都派不出人選對抗，他相信謝福弘在艱難的時刻，也一定能成功勝出，國民黨沒有任何資源，長期被民進黨打壓，如今站在這裡是靠大家的力量團結在一起，這次最艱難的選情中，大家依賴的不是資源，而是團結的一條心。
朱表示，前一段時間被外界抨擊，兩岸關係緊張的時候，國民黨副主席夏立言仍訪大陸，此舉是為關心台胞、台商，以及不讓海峽兩岸經濟合作架構協議中斷，也讓兩岸危機降低，他主張「親美、友日、和陸」，讓兩岸和平。這次選舉也是一樣，如果他隨波逐流，就不符合國民黨精神，所以要堅持原則，力挺最好的、最公道也最正派的人。
謝福弘表示，他一向是信守承諾的人，所以在確認提名前，不願意大動作為自己宣傳，沒想到一獲得國民黨提名，就被攻擊他知名度不夠，但這兩個多月他勤走基層，努力提出有感政見，現在從20歲到70歲都認識他，到菜市場還有菜販大姊跟他擁抱，讓他對選情充滿信心。
謝福弘說，知道自己起步晚，所以很認真的拜票拉票，有時間就跟幕僚討論政策政見，現在更是每天一早跟團隊討論選戰會議，旁邊的同仁都自願加班為他努力，讓他十分感動，更積極為獲得選民認同奔走。
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