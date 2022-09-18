依據內政部統計，2021年女性生育平均年齡為32.29歲，相較於2020年平均32.2歲又升高，其中35歲以上者占3成。對此，民進黨立委羅美玲指出，懷孕期間許多孕婦都會面臨身體與心理上的不適，衛福部有設置「孕產婦關懷諮詢專線」，提供華語、台語、越南語及印尼語不同語言服務，民眾可多加利用。

內政部統計，2021年女性生育平均年齡為32.29歲，生育第1胎平均年齡為31.23歲，其中35歲以上者占3成。國健署資料也顯示，2021年出生通報統計發現，年齡在35歲至39歲的孕婦，早產比例達12.7％，較25歲至29歲的早產比例8.4％還要高。

羅美玲指出，懷孕期間因為賀爾蒙等的變化，許多孕婦都會面臨身體與心理上的不適。為了提供孕產婦家庭及時的協助，衛福部設置「孕產婦關懷諮詢專線」0800-870-870（諧音：抱緊您，抱緊您），提供孕產期婦女及其家人貼心的諮詢，並提供華語、台語、越南語及印尼語的服務，「孕產婦多語關懷專線，提供專業貼心的諮詢。」

羅美玲說，民眾若有任何婚前、孕前、孕期、產後及育兒問題，都輕鬆打電話諮詢；或是利用「孕產婦關懷網站」、「雲端好孕守」APP等方法，讓政府陪民眾一起度好孕。