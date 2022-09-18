昨晚9時41分台東縣關山發生規模6.4強震，後續餘震已逾50個，且今年以來規模6以上的地震已有6個，氣象局宣告台灣已進入「地震活躍期」；對此，台大地質科學系特聘教授吳逸民表示，通常淺層地殼附近的中大型地震都會引發較多餘震，雖然在斷層上較能觀察出地震周期，但很難說台灣地區已經進入地震活躍期。

吳逸民表示，現在是否真的進入活躍期其實相當難界定，本起規模6.4的地震位於淺層，通常淺層地殼附近的中大型地震都會引發較多餘震，深度深的地震被偵測到的相對較少。

吳逸民指出，我們可以看到一些地震的平均現象，例如每年會有一個造成輕度災害的地震，每10年則有一個造成中大型災害的地震，但並不代表每10年就一定會來一次。

他說，當時921大地震因為車籠埔斷層較長，所以影響的區域也較多，但下一次何時會發生仍有許多不確定性，斷層出現地震的周期相對好掌握，但整個台灣地區就相當難了。

吳逸民說，本次規模6.4地震確實和氣象局研判的，是由中央山脈底下的斷層系統所引發，回顧2006年4月1日台東卑南有起規模6.1地震，當時造成台東地區有輕微災害，成因就是中央山脈斷層所引發，另外也在台東海域誘發一個比較大的餘震。

吳逸民表示，與其擔心地震活躍期，我們更應該要注意的是房舍的抗震能力，購買房子和建屋時都應該將抗震能力納入重要考量，只要房子沒倒民眾也不用太過擔心，這也是在台灣生活要有的基本態度。