花蓮縣富里鄉永豐村一間民宅的圍牆昨被強震震到倒塌。（富里鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣富里鄉昨因強震傳出零星災情，鄉公所一早即派機具與人員投入震後復原工作。（富里鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣富里鄉六十石山昨因強震造成邊坡零星落石掉落，鄉公所一早即派機具與人員投入震後復原工作。（富里鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

台東縣關山鎮昨晚發生規模6.4地震，全台幾乎有感，其中，鄰近在旁的花蓮縣富里鄉震度高達5強，以致鄉內一間約70年的老土角厝牆面倒塌、六十石山山路有落石，而玉里鎮則出現電桿移位、道路龜裂等零星災情。富里鄉公所與玉里鎮公所今早已派機具與人員投入震後復原工作，陸續恢復受損之處。

台東關山昨晚9點41分發生芮氏規模6.4地震，最大震度6強，迄今仍持續發生大小餘震，花蓮南區鄉鎮，如玉里鎮、富里鄉因距震央較近，陸續傳出災情，經各單位一夜勘災後，今上午陸續投入復原搶災工作。

其中，富里鄉較為嚴重的災情為富里村和平街一戶蔡姓民宅的70年老土角厝圍牆倒塌，由於該建物為儲藏室，幸未傳出人員受傷；永豐村台23線則有民宅圍牆倒塌；六十石山後山道路上則是出現零星落石。

富里鄉公所今早接獲鄉長陳榮聰指示，迅速派機具與人員前往清理富里村和平街圍牆倒塌現場，另一批人員則協同村長清除六十石山的落石，已陸續於中午完成。

玉里鎮則是鬧區圓環旁光復路有2根電線桿傾斜，導致圓環商家塑膠雨棚倒下，玉里慈濟醫院前馬路則是出現數公尺裂縫。玉里鎮公所表示，中山路一段、光復路、光復中正路口、民權街及仁愛路二段等有路面龜裂、遮陽棚、電線桿傾倒等災情，建設課已與台電、警察局玉里分局等單位前往處理。

花東地區近日地震頻繁，花蓮縣長徐榛蔚呼籲，發生有感地震後，請鄉親做好防災準備並注意安全，災情通報或民眾受困尋求協助，可撥打119或1999；停電或電線掉落問題，撥打台電搶救專線1911；道路坑洞、路樹傾倒或交通號誌損壞通報撥打1999；停水問題撥打台水服務專線1910。