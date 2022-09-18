民進黨新竹市長參選人沈慧虹（2排左四）日前參加早療家長客廳會，親自解說自己的早療政策。（沈慧虹提供／陳育賢新竹傳真）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹日前參加早療家長客廳會，暖心鼓勵早療兒的家長，強調未來將新增2處早療據點，實現「1區1照護」，並研擬提高特教助理員待遇、整合長照資源、規畫早療兒寒暑假照顧，協助每個早療孩子健康長大、融入社區。

沈慧虹表示，不只要給早療家庭實質的資源支持，她更主張要協助早療兒融入社會，不能夠讓孩子獨立於社區與家庭之外，因此除已設立的桃竹苗首座早療中心與11月將營運的兒童醫院之外，未來還將結合據點、學校與醫院，協助早療兒培養自立能力，讓家長放心。

沈慧虹表示，日前與近20位早療兒家長面對面對談，從照顧據點、特教員待遇，談到電子耳補助等數十項議題，早療家長也於會中提供各項建議，期盼新竹市有專業的小兒心智科、提高特教助理員待遇、寒暑假的早療兒照顧、整合長照資源。

沈慧虹也耐心聆聽並正面回應，說明未來實質政策方向，家長若遇到問題，她會以過去的努力為基礎，一一來解決，照顧每個早療家庭。

現場家長則分享照顧早療兒的壓力與挫敗，沈慧虹當場鼓勵家長們不要氣餒，允諾會陪家長一起走下去，讓不少家長哽咽表示「有被理解的感動」。

早療兒媽媽蕙蕙就表示，為照顧早療兒，除花費龐大心力、金錢讓孩子接受療育課程，更要面對長輩親戚的不諒解；媽媽湘玲也分享為照顧小孩，辭去十幾年工作，來回台北新竹奔波就醫，直言「跑醫院像跑便利商店」是日常，非常辛苦。

沈慧虹指出，她在擔任新竹市副市長任內，一手催生的新竹市立馬偕兒童醫院即將在11月啟用營運，未來會提供更專業的資源，讓新竹市的早療家長減少奔波。

她說，多數早療爸媽只要孩子健康長大，有能力照顧自己，這麼平凡渺小的願望，她一定努力實現，一席話正中父母心聲，讓在場早療兒的媽媽紅了眼眶。

沈慧虹表示，她會實實在在做事、解決問題，她過去擔任副市長，熟悉社福政策，於任內推動早療3支箭，第1就是設立桃竹苗首座公設民營早療中心，友善設計提供早療兒專業課程和舒適空間，並已於今年2月啟用。

第2支箭則是提升特教師資，使師資、照顧人力更加完善；第3支箭是提高早療補助，一般戶自3000元提升為4000元，低收入戶則是由5000元提高至6000元，是全國最高補助。未來更將繼續照顧早療家庭，打造友善兒童的幸福城市。