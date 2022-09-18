俄羅斯軍隊傳出在烏克蘭北部哈爾科夫（Kharkiv）地區遭遇重大挫敗，士兵倉皇逃回俄羅斯，不過《紐約時報》（New York Times）17日指出，儘管如此，俄軍仍持續進逼烏東重要戰略城市巴赫姆特（Bakhmut），連烏軍都認為，當地情勢愈來愈脆弱。
《紐約時報》報導，17日早晨巴赫姆特郊區傳來機關槍連環掃射的聲響，中間夾雜火箭彈及火砲的轟鳴聲，顯示俄羅斯部隊已經愈來愈接近了。
戰爭爆發前的巴赫姆特約有7萬人口，是俄羅斯拿下礦產豐富的頓巴斯（Donbass）地區的重要目標，當俄軍7月初占領盧甘斯克州（Luhansk）工業大城利西昌斯克（Lysychansk）、進一步鞏固對盧甘斯克的控制後，位在頓內茨克州（Donetsk）的巴赫姆特就成為俄軍的主要目標，即便俄軍上周在北部戰線哈爾科夫地區面臨重大挫敗，在東部的部隊仍持續攻擊巴赫姆特。
報導指出，隨著俄軍從東邊及東南方進攻，試圖切斷當地的補給線，烏克蘭軍隊相信巴赫姆特的情勢已愈來愈脆弱。當地的前線部隊稱，在當地作戰的俄軍部隊主要由俄羅斯傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group）組成，莫斯科甚至部署囚犯到前線作戰。
烏軍稱，除了一般士兵外，他們也受到俄羅斯囚犯攻擊，說明了為何巴赫姆特地區總是有源源不絕的俄羅斯士兵，網路上甚至出現瓦格那集團向囚犯承諾的影片，只要赴烏克蘭作戰6個月，歸國後就能獲得釋放。
16日俄羅斯總統普丁才在烏茲別克舉行的區域峰會上重申，特別軍事行動的主要目標是拿下烏東頓巴斯地區。
俄軍目前已控制頓巴斯的大部分地區，該區域由丘陵地、產礦城鎮及向日葵田組成。
此外，俄軍近期在頓巴斯地區東南方一隅持續向西挺進，並且小有斬獲，不過報導指出，俄軍已經遭遇駐紮當地多年的烏克蘭二級、三級精良防線，隨著步入冬季，烏軍將有機會收復俄軍在夏天奪下的領土，特別是重要的鐵路樞紐城鎮利曼（Lyman）周遭地區。
利曼位在北頓涅茨河（Seversky Donets River）東北側，北頓涅茨河為俄軍帶來天然屏障，烏軍指出，如果成功收復利曼，將有利於未來擊退更多俄軍的進攻。
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