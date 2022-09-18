烏東重要戰略城市巴赫姆特（Bakhmut）持續遭到砲擊。

俄羅斯軍隊傳出在烏克蘭北部哈爾科夫（Kharkiv）地區遭遇重大挫敗，士兵倉皇逃回俄羅斯，不過《紐約時報》（New York Times）17日指出，儘管如此，俄軍仍持續進逼烏東重要戰略城市巴赫姆特（Bakhmut），連烏軍都認為，當地情勢愈來愈脆弱。

《紐約時報》報導，17日早晨巴赫姆特郊區傳來機關槍連環掃射的聲響，中間夾雜火箭彈及火砲的轟鳴聲，顯示俄羅斯部隊已經愈來愈接近了。

戰爭爆發前的巴赫姆特約有7萬人口，是俄羅斯拿下礦產豐富的頓巴斯（Donbass）地區的重要目標，當俄軍7月初占領盧甘斯克州（Luhansk）工業大城利西昌斯克（Lysychansk）、進一步鞏固對盧甘斯克的控制後，位在頓內茨克州（Donetsk）的巴赫姆特就成為俄軍的主要目標，即便俄軍上周在北部戰線哈爾科夫地區面臨重大挫敗，在東部的部隊仍持續攻擊巴赫姆特。

報導指出，隨著俄軍從東邊及東南方進攻，試圖切斷當地的補給線，烏克蘭軍隊相信巴赫姆特的情勢已愈來愈脆弱。當地的前線部隊稱，在當地作戰的俄軍部隊主要由俄羅斯傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group）組成，莫斯科甚至部署囚犯到前線作戰。

Ukrainian soldiers and commanders believe Bakhmut is in an increasingly tenuous position as Russian forces press from the east and southeast in an attempt to cut off the country’s supplies. https://t.co/3KMHMPfLMr — New York Times World (@nytimesworld) September 18, 2022

烏軍稱，除了一般士兵外，他們也受到俄羅斯囚犯攻擊，說明了為何巴赫姆特地區總是有源源不絕的俄羅斯士兵，網路上甚至出現瓦格那集團向囚犯承諾的影片，只要赴烏克蘭作戰6個月，歸國後就能獲得釋放。

16日俄羅斯總統普丁才在烏茲別克舉行的區域峰會上重申，特別軍事行動的主要目標是拿下烏東頓巴斯地區。

俄羅斯傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group）招募俄羅斯囚犯赴烏克蘭前線作戰。

俄軍目前已控制頓巴斯的大部分地區，該區域由丘陵地、產礦城鎮及向日葵田組成。

此外，俄軍近期在頓巴斯地區東南方一隅持續向西挺進，並且小有斬獲，不過報導指出，俄軍已經遭遇駐紮當地多年的烏克蘭二級、三級精良防線，隨著步入冬季，烏軍將有機會收復俄軍在夏天奪下的領土，特別是重要的鐵路樞紐城鎮利曼（Lyman）周遭地區。

利曼位在北頓涅茨河（Seversky Donets River）東北側，北頓涅茨河為俄軍帶來天然屏障，烏軍指出，如果成功收復利曼，將有利於未來擊退更多俄軍的進攻。