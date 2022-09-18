國民黨桃園市長張善政控民進黨文宣抹黑而報案，對手鄭運鵬說民眾有知的權利。(呂筱蟬攝)

國民黨桃園市長參選人張善政報案提告民進黨桃園市黨部發放抹黑文宣，也說19日將開記者會說明農委會研究案，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬對此說，因為張選擇閃躲，用政治話術與逃避方式面對研究案抄襲，市黨部只是將周刊內容印給市民參考，相信市民有知的權利，也說他用提告方式無助於真相釐清。

鄭運鵬表示，市黨部將周刊內容原原本本印給一些市民朋友參考，相信這是市民知的權利，也是媒體追求的真相，可以發現周刊2期的內容和農委會經過初步研究調查後幾乎是一致，這本來就是張善政先生應該要公開清楚說明，一再強調他行程不用多只要公開說明這個行程，自己的牙膏自己擠，自己的牙齒自己刷，大家就會在這個事件上面就會給他相對的評價，沒想到他自己把時間耽誤掉了，現在用提告的方式來處理，不曉得他提告的來源和根據是什麼，也希望他好好說明就好，不需要做那麼多奇奇怪怪的政治動作。

桃園市長鄭文燦則說，提告沒有辦法讓抄襲事件消失，沒辦法幫自己洗白，最佳方式就是攤在陽光下接受市民的檢驗，從一開始到現在張善政的反應出乎意料之外，周刊批露抄襲結果是告鄭運鵬和他，完全無法理解，接著說要開說明會，3周了還沒開，現在市黨部把周刊內容印給大家看，他要告意圖使人不當選，張善政到目前為止沒有表現出做為公眾人物應該有的誠意與誠意，以及要與社會大眾說明的義務，他沒有表現出來。

外傳是國民黨內部民調張善政領先10％民進黨才發出抹黑文宣，鄭文燦則笑說，如果張善政贏10％不需要氣急敗壞提告，從他的行為就知道他沒有贏，目前鄭運鵬民調都是微幅領先一點點，舉辦各種活動將差距拉大凝聚支持者，不只固票還要拉票，現在按部就班努力擴大差距，民進黨沒有公布民調原因是內部參考，不是用來宣傳，各家趨勢都是鄭運鵬領先這非常明顯。