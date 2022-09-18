林耕仁今天上午受邀參加「新竹市體育會土風舞委員會─十八尖山健行活動開幕式」。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁18日表示，昨天前市長林智堅隆重登場，但一開口卻是消費台積電，將導致球員受傷的棒球場，錯誤類比成台積電也有不良品，這樣的回歸起手式，真的很林智堅，一路走來，有始有終。

林耕仁今天上午受邀參加「新竹市體育會土風舞委員會─十八尖山健行活動開幕式」，與市議員張祖琰等一同健行。許多民眾都給林耕仁加油打氣，高喊「市長換人做」、「換仁做看看」，林耕仁也承諾上任後會打造「全齡式的運動城市」，全力支持健行等大眾運動的推行，讓民眾「享」運動。

隨後，林耕仁出席「新竹市香山天德佛堂大殿落成開幕典禮」，感謝佛堂以慈愛的精神在地方乃至全國以及世界宣揚佛教教義並積極參與社會公益，並祈求國泰民安、市民平安健康。

林耕仁針對林智堅拿台積電比喻市政工程的說法表示，台積電對每批晶圓都有最嚴格的品管，不會把任何不良品出貨給客戶，很顯然，林智堅根本不了解竹科半導體產業，更不了解護國神山台積電，連WAT也就是晶圓允收測試，都不知道。

為了幫自己開脫棒球場未驗收就開打的責任，居然口出惡言中傷台積電，如同當初為了選舉操作，提早開放棒球場，卻讓球員生涯受到犧牲，只為一己之私的態度，又再度出現。

林耕仁說，林智堅不鳴則已，一鳴驚人，但只是欲蓋彌彰，重新喚醒新竹人因為棒球場而受到的傷害，根本是在球員、球迷和所有新竹人的傷口上灑鹽。