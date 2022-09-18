陳坤和入住溫莎堡汽車旅館遭警方持搜索票搜索，起獲改造手槍1支。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

陳坤和觸犯槍砲等重罪判刑16年在台中監獄服刑，17日戒護就醫拔除幫助腳跟骨折癒合的鋼釘竟趁機脫逃，全台發布通緝令。經查，陳坤和前科累累，有竊盜、毒品等前科，2020年間他先後因寄藏槍枝、持有槍枝遭法辦，經南投法院審理依非法寄藏、非法持有非制式手槍罪，分別處2年、5年2月有期徒刑，應執行刑6年2月。

判決書指出，陳坤和2020年4月中旬在臺中市某處，受綽號「阿狗」男子所託，為其保管藏置具有殺傷力的非制式手槍1支，他將槍枝、子彈藏放在其使用之車輛內，遭警方持拘票拘提，坦承車上有槍枝、子彈；陳坤和又另行起意，2020年5月中旬在臺中市區向「文正」的男子購入槍枝1支，並將上開槍枝藏放在其身上，2020年9月他入住溫莎堡汽車旅館遭警方持搜索票搜索，起獲改造手槍1支。

法院審理，認為陳坤和2016年間因強盜、竊盜、毒品、槍砲彈藥刀械等案件，分別判處有期徒刑確定，定應執行有期徒刑12年5月確定。其入監執行後，2018年7月25日縮短刑期假釋，並罰金易服勞役延至2018年11月1日出監，卻在假釋付保護管束期間又犯下毒品案。

審酌陳坤和素行不佳，寄藏、持有非法槍枝期間，對社會治安及人身安全所造成的潛在危害甚鉅，不過他寄藏、持有槍枝期間尚查無從事不法犯行，加上他坦承犯行，犯後態度良好，自述國中肄業，從事臨時工，得幫忙扶養哥哥的兩個小孩，非法寄藏非制式手槍罪，處有期徒刑2年，併科罰金5萬元，非法持有非制式手槍罪，處有期徒刑5年2月，併科罰金7萬元。應執行刑6年2月，併科罰金10萬元，以資懲儆。

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