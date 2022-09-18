台中監獄受刑人陳坤和昨（17）日在住院期間趁隙破壞電子腳鐐逃逸，台中地檢署發布通緝並公布正面長相，目前仍在追查中。媒體人黃揚明今日也在臉書分享過去經驗，指出受刑人在外就醫的規定相當嚴格，質疑「逃獄事件頻傳，矯正署長還做得下去？」

因槍砲、毒品案被判刑16年的陳坤和，今年3月進入台中監獄服刑，但因入獄前左腳跟曾開刀打鋼釘，日前經醫院評估需開刀取出，因此住進中國醫藥大學附設醫院接受治療，不料他昨日在術後趁隙使用鐵線破壞腳鐐逃逸，經通報後發布通緝、正面照，警方正積極追捕中；台中地檢署並表示，將針對戒護人員是否有疏縱進行調查。

「簡直荒謬！」黃揚明指出，受刑人在外就醫，首先應該要先前往有配合的醫院，住進專門提供受刑人使用、設有鐵門及監視器等設備的病房，且除了有人要在病房內貼身陪同，門口還會有人員站崗，避免受刑人逃脫，而此次案件受刑人僅住在一般病房，無加強戒護，甚至還使用一般腳鐐，讓受刑人趁隙破壞逃脫，「我想，本案發生，台中監獄典獄長下台負責只是剛好而已。」

黃揚明回憶，他過去服役時，曾陪同戒護一位擁有黑道背景的受刑人出外就醫，當時曾傳出有小弟要劫囚的消息，因此監所除加派人力外，還請當地警力支援，而僅是替代役男的他，也須將鋼盔、防彈衣等裝備都穿戴整齊，幸好最後沒有發生意外。

黃揚明說，明德外役監逃犯殺警、自強外役監2名逃犯還有1人在逃，加上此次案件，短短半年內，已有至少4位受刑人脫逃，「矯正署長還有臉繼續幹？」