群益證(6005)連9年舉辦「群益愛閱讀」城市之旅，贊助新北市有木國小閱讀教育經費及理財書籍，並邀請學童至故宮博物院進行城市閱讀之旅，能近距離了解文化資產，培養展望未來連結與當代社會文化脈絡，希望能給予偏鄉學童更多關懷與文化刺激。

群益證長期關注偏鄉小學孩童閱讀素養提升，今年已連9年舉辦「群益愛閱讀」公益活動，每年舉辦城市閱讀之旅、志工入校伴讀，除了提供學校經費外，更是親身付諸行動的陪伴孩童閱讀、體驗城市之旅。

群益證此次選定故宮博物院作為城市之旅主題，主要希望能增加孩童對故宮館藏的歷史文物有更深刻了解。董事長王濬智表示，群益希望資金的挹注，能讓教學現場第一線教師給予學童更多資源，讓學校師生校長得以運用經費，使偏鄉學童不輸在起跑點。

王濬智指出，我們的小小付出，能讓偏鄉小孩感受到滿滿關懷。本次為讓學童了解故宮收藏的文物珍寶及舉世聞名的文化資產，能實際走訪課本中的文物典藏，故選擇在世界文明史上獨一無二的博物館內，給予偏鄉學童更多關懷與文化刺激。

群益證此次特別選擇參觀故宮，得以讓小學生近距離了解故宮藏品精華，希望能給予偏鄉學童更多關懷與文化刺激，更可以幫助學童了解書法、古畫、碑帖、銅器、玉器、陶瓷、圖書、文獻等。

此外，場內導覽在教導學生學習時，除了各展場內容的主要概念外，「數位典藏」、「數位博物館」以及「數位學習」也是館內特色，加上場內各處巧妙設計與數位裝置，讓學童們不僅有得看，更有得玩樂與拍照。

群益每年精心構思城市之旅，盼學童能親自印證書本裡學習到的知識，更能親身感受城市的文化洗禮。此次群益致贈每個班級各一套理財書籍作為班書閱讀，主要希望學童在小學階段建立正確金錢觀，儘早奠定未來經濟自主能力。