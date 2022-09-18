國民黨桃園市長參選人張善政主持的農委會委託研究計畫被指抄襲，民進黨桃園市黨部大量發送質疑研究案的文宣。國民黨痛批，民進黨「選舉大奧步，骯髒無下限」，張善政已到中壢分局報案，警方與檢調應動起來，同時對民進黨提出3項敬告，民進黨主席蔡英文應針對劣質抹黑文宣公開道歉，主事者也應面對刑事責任。

桃園市議員梁為超表示，昨天在桃園和中壢都收到整本的鏡週刊抹黑文宣，桃園選舉已很久沒有這種家戶派報方式，民進黨這次可說是大手筆，鏡週刊過去四年來拿了桃園市政府2200多萬預算，鏡週刊內容是不是鄭文燦市長下令發送的？既然有民進黨市黨部的署名，鄭文燦應說清楚。

桃園市議員舒翠玲指出，這是頂級特製黑函是精心策劃，先由鏡週刊出手，再由農委會出手，接著就是民進黨桃園市黨部出手，動用財力之廣、人力之多，讓人歎為觀止。民進黨明知農委會5000多萬標案的甲乙雙方分別是農委會跟宏碁公司，卻一直用抹黑、潑髒水、烏賊戰手法，將標案導向張善政個人所為，這不是黑函是什麼？

桃園市議員詹江村表示，民進黨歷年選舉都靠造謠抹黑，現在已是什麼年代，竟還散發整本抹黑造謠文宣。民進黨桃園市長候選人鄭運鵬在桃園當過兩任立委，從來沒在選區居住過，立院提案也與桃園無關，想靠造謠抹黑當市長？鄭運鵬不過是立委級的王浩宇，若當市長會把桃園變成抹黑市？行為應受譴責。

國民黨文傳會主委洪孟楷指出，民進黨桃園市黨部這兩天用龐大資源，鋪天蓋地要把未經確認的週刊報導，以及完全不是事實的標語，用派報方式普發給桃園市民，這不是奧步，什麼才是奧步？印刷、發送、配置，後面的資源多龐大，這是完全不對稱的選舉，民進黨正在用龐大資源給予最不實的抹黑。

洪孟楷提出3敬告，敬告民進黨桃園市黨部的行為已經違反選罷法，負責的一個都別想逃，請面對刑事責任；敬告民進黨桃園市長候選人，知法犯法最不可取，林智堅論文被認證抄襲，何時要道歉？更敬告民進黨中央不要自甘墮落，請蔡主席向國人公開道歉。