繼中國商飛於8月初宣佈C919完成取證試飛後，大陸國產大飛機距離正式取證交付越來越近。中國工程院院士、中國商用飛機有限責任公司首席科學家、C919大型客機系列型總設計師吳光輝近日透露，「今年（C919）很快將取得民航的適航證，並交付給首家客戶東航。」

根據《環球時報》報導，目前C919已擁有累計28家客戶815架訂單。其中中國東方航空作為國產大飛機C919全球首家啟動用戶，早前曾與中國商飛公司正式簽署5架C919購機合同。而國航、南航、海航、川航、幸福航空、河北航空等也有意向訂購。此外，中國商飛已為C919向歐洲航空安全局（EASA）提出適航申請，為潛在的出口訂單做準備，並獲得了該機構的受理。

此外，據銀河證券15日發佈研報認為，C919目錄單價為9900萬美元，較空客A320系列、波音737系列等同座級進口飛機，更具價格優勢。雖然短期內C919或主要用於執飛國內航線，但對於大陸航空業而言，自有飛機實現進口替代，具有重大意義。

近期圍繞C919取證的消息不斷傳出。從飛常準App獲得的資訊顯示，本月13日上午，兩架C919先後從上海浦東國際機場飛往北京首都國際機場，分別于當日10時51分和11時24分到達。資料顯示，兩架C919飛機註冊號分別為B-001F和B-001J。