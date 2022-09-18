「自行車導覽人員培訓」今年有81人通過訓練，成為導覽領騎員。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭的單車路線多元，除了大眾熟知的環潭自行車道，還有挑戰型的環山路線。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣日月潭環潭自行車道，被CNN評比為世界十大最美的自行車道之一，日月潭國家風景區管理處為了讓遊客飽覽湖光山水之外，近一步認識日月潭得歷史人文，舉辦20小時的「自行車導覽人員培訓」，今年有81人通過訓練，提供遊客導覽及專業的領騎服務，未來擬遊客可攜自行車搭船遊湖，提供新型態日月潭旅遊新玩法。

日月潭風管處指出，今年邀請台灣樂活自行車協會擔任講師群，培訓課程包括領騎技巧、自行車概論、路勘、風險管理、軌跡軟體應用、急救包紮、觀光解說到遊程規劃等，每年都吸引在地自行車業者、全台領隊導遊甚至喜愛騎自行車的在台外籍人士報名。

台灣樂活自行車協會表示，日月潭的單車路線非常多元，除了大眾熟知的環潭自行車道，還有挑戰型的環山路線，這次除了安排學員在教室上課以外，也特地帶學員到戶外進行分組實體課程，都會區單車路線可以結合捷運，在日月潭單車路線未來可以結合遊湖交通船班，未來將是日月潭旅遊的新亮點。

日月潭風管處長簡慶發說，交通部觀光局去年推動全台16條自行車多元路線，將日月潭路線納入環山型路線，遊客在日月潭自行車道除了能飽覽湖光山色，環潭自行車道更擁有全台最完善的自行車設施及服務。未來在自行車導覽人員的領騎導覽之下，遊客更將可以深度認識日月潭的歷史文化及自然景緻，不再只是走馬看花匆匆路過。