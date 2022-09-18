上海合作公約組織在烏茲別克撒馬罕峰會日前落幕，以特邀嘉賓身分與會的土耳其總統艾爾多安當地時間17日表示，讓土耳其加入上海合作組織是他的目標。土耳其是北大西洋公約組織的成員國，加上艾爾多安考慮在9月下旬與美國總統拜登面對面會談，此番言論引發關注。

路透引述土國媒體報導，土耳其總統艾爾多安在烏茲別克出席上合組織峰會後表示，「通過這一步，我們與這些國家（上合組織成員國）的關係將走向一個截然不同的位置」。當被問到此話是否是指「加入上合組織」時，他明確表示：「當然，這是目標」。

上海合作組織成員國元首理事會第22次會議在當地時間16日於烏茲別克撒馬罕舉行。土耳其總統艾爾多安應烏茲別克總統米爾濟約耶夫邀請，以上合組織峰會特邀嘉賓身分參會。這是土耳其自2012年獲得上海合作組織對話夥伴國地位以來，首次有總統級別領導人參會。

外媒引述知情人士透露，艾爾多安尋求9月下旬在美國紐約舉行的聯合國大會上，與拜登進行面對面會談，這一安排尚未確定，此時他就土耳其可能加入上合組織發表言論，引發關注。

觀察者網報導，上合組織成立於2001年6月15日，創始成員國為中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和烏茲別克6國。2017年上合組織阿斯坦納峰會決定給予印度和巴基斯坦成員國地位，成員國增至8個。此次撒馬罕峰會期間，簽署了關於伊朗加入上合組織義務的備忘錄，表示伊朗成為上合組織第9個成員國。此外，成員國強調，決定啟動接收白俄羅斯成為上合組織成員國的程序具重要意義。

此次撒馬罕峰會結束後，上合組織成員國領導人簽署並發表了《撒馬罕宣言》。其中指出，峰會批准了給予巴林王國、馬爾地夫共和國、科威特國、阿拉伯聯合大公國和緬甸聯邦共和國對話夥伴地位的決議。同時，關於給予埃及、沙烏地阿拉伯王國和卡達等國上合組織對話夥伴地位的備忘錄業已簽署。

成員國強調，上合組織擴員以及進一步深化同觀察員國、對話夥伴和國際組織的合作有利於挖掘組織潛力，推動上合組織作為多邊機制在國際舞台上發揮作用，參與解決當今重大國際和地區問題，維護並促進地區安全穩定和可持續發展。