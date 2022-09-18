年底九合一選戰進入倒數！民進黨台中市長候選人蔡其昌今天到梧棲區參加幸福親子藝文季活動，針對兩位市長候選人在民主時代應該大家辯論，讓市民檢驗誰的願景和政見好？蔡其昌說，兩周內時間地點讓盧市長選，他要和盧市長一對一辯論。台中市政府強調，盧市長已勾選公辦辯論會，多年來她對話的對象是市民，對話內容就是近四年來的市政建設和服務。

針對媒體詢問蔡其昌，台中市長盧秀燕反駁山城邊緣化，為豐原建設轉運中心、動工國民運動中心等建設？蔡其昌說，四年過去豐原國民運動中心進度緩慢。盧市長如果不滿意我的說法，我也約盧市長針對山城的發展「進行辯論」，是盧市長一直迴避？

蔡其昌指出，兩個候選人在民主的時代針對市政議題進行辯論，讓市民朋友檢驗誰的願景好、政見好，隔空放話沒有任何意義。民主就是要將事情攤在陽光下，透過辯論讓市民朋友來檢驗，所以今天再一次邀請盧市長，兩週內時間、地點讓妳來挑，我們針對台中市政進行一場辯論，希望盧市長不要再龜縮、不要再逃避，選舉就是要讓市民檢視誰有行動力、有願景。

台中市政府表示，盧市長已勾選公辦辯論會，另外，市長多次接受媒體訪問時指出，多年來她對話的對象是市民，對話內容就是近四年來的市政建設和服務。