統一超(2912)響應政府推動綠能減碳生活，積極打造電動車充換電服務平台，攜手機車大廠KYMCO自9月19日起推出Ionex指定電動機車，目前電動汽機車充換電服務據點數突破200站，預估今年服務人次將超過450萬，較去年成長30%。

7-ELEVEN積極拓展電動汽機車充換電服務，自2015年起便超前部署、陸續攜手各大領導品牌拓展服務據點，包含Gogoro Network、光陽集團Ionex、台泥儲能、華城電能、創玖科技等，透過架構生活服務平台，善用通路優勢，累計服務據點數突破200站，預估今年服務人次將超過450萬，較去年成長30%，未來將持續依消費需求、找尋適合商圈拓展據點，更計畫結合OPEN POINT生態圈、打造便捷的數位節能生活圈。

為進一步擴大電動車商機，統一超亦首度攜手機車大廠KYMCO推出指定電動機車預購服務，自9月19日起至門市購買Ionex指定電動機車，即享「最高現省8000元」等五大好禮活動，搭配政府汰舊換新補助方案，最低38500元即可入手，透過日常生活中落實低碳行動，具體實踐「地球永續．你我日常」永續理念!

統一超商持續藉由「營運據點碳排管理」、「企業內部深化永續概念」、「擴大電動車用商機」等策略厚植營運「綠實力」，7-ELEVEN門市自2017年起採用ISO 14064-1溫室氣體盤查，2021年共盤查包含總部大樓、門市合計6522個據點，溫室氣體盤查邊界涵蓋率達99.41%，總部大樓亦導入ISO 50001能源管理系統認證及使用ESCO節能服務系統，追蹤用電量並鑑別、降低異常用電情形並針對主要能源消耗改善，有系統地執行節能作業，同步提升員工節能減碳共識，推動「綠色辦公」，2021年省電超過7.6萬度，相當於200戶家庭一個月用電量，期能達成2025年總部與門市整體營運據點直接(範疇一)與間接(範疇二)溫室氣體排放強度減少占比(基準2020年)減量7%目標，強化低碳營運體質。