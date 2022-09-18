被稱為日本史上最強等級的今年第14號颱風南瑪都可能登陸日本九州並橫掃大半日本，打亂民眾3天連假陸空交通，已知今天逾500個國內線航班被取消，部分新幹線列車也停駛。

根據日本氣象廳今天上午10時最新一波觀測，南瑪都（國際命名：NANMADOL）中心位置目前位於日本鹿兒島縣屋久島南南東方約50公里海面上，正以每小時25公里速度朝北北西移動，目前中心氣壓925百帕、近中心最大風速每秒50公尺、最大瞬間風速每秒70公尺、風速每秒15公尺以上暴風半徑範圍750公里。

日本氣象廳預測南瑪都今晚到9月19日將最接近或登陸九州地方，並可能在19日上午東轉橫越本州島，對日本多數地區帶來影響。

日本從9月17日到19日正在放3天連假，但九州地方等地已受南瑪都來襲影響。日本電視台報導，全日空（ANA）已決定取消今天在宮崎縣及鹿兒島縣所有起降航班，總計停飛206個航班。

日本航空（JAL）也決定取消今天在福岡縣、大分縣及鹿兒島縣等地共304個起降航班。

陸上交通部分，九州新幹線熊本站到鹿兒島中央站區間，從今天首班車起全天停駛；另外，從今天中午過後，也將停駛往來博多站與熊本站區間的列車。

隨著南瑪都持續北上，山陽新幹線將採預防性停駛，9月19日往返廣島站及博多站區間的列車全天停駛。

讀賣新聞報導，JR東海公司表示，受到颱風影響，東海道新幹線名古屋站到新大阪站區間，將從9月19日下午起停駛；東京站往返名古屋站區間列車，則將大幅減班。

另外，9月20日首班車開始到當天中午前這段時間，東海道新幹線仍可能在部分區間採取停駛或變更目的地等作法來因應颱風。

另外，日本放送協會（NHK）報導，九州電力公司表示，受到南瑪都侵襲影響，截至今天上午11時止，總計已有約5萬8810家戶停電，包括鹿兒島縣約4萬3760戶、宮崎縣約1萬5050戶。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110918