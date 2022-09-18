林佳龍中和區競選總部成立。（王揚傑攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍與台北市長參選人陳時中昨天在新北市三重同台造勢，對於未來的合作林佳龍表示，雙北有政策溝通協調平台，已逐步形成共同訴求，近期就會對外宣布。

林佳龍表示，選舉有節奏，所以我們先組織自己的競選團隊、後援會，然後深入基層辦活動之後，雙北、雙箭頭本來就有政策溝通協調平台，目前就交通、河川及觀光，都有具體的項目，已經逐步的形成共同訴求，最近就會對外正式提出。