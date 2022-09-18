據大陸央視報導，近日大陸財政部發佈今年前8個月大陸財政收支運行情況。在財政收入中，稅收收入占比超過80％，尤其8月當月的全大陸稅收收入增幅實現了由負轉正。

根據大陸財政部資料顯示，前8個月全大陸的稅收收入11兆3249億元（人民幣，下同），年減幅12.6％，扣除留抵退稅因素後增長1.1％。其中8月當月稅收收入增長0.6％，實現由負轉正，在扣除留抵退稅因素後，同比增長5.5％。

從主體稅種來看，前8個月大陸國內增值稅增幅繼續回升，消費稅、企業所得稅、個人所得稅都有不同程度增長。出口退稅比上年同期多退了2078億元，增長18.2％，有力促進外貿出口平穩發展。

值得注意的是，車輛購置稅下降明顯、超過30％。其中，6月1日起對部分乘用車減半徵收車輛購置稅，6到8月累計減稅超過230億元。專家表示，這說明政策措施在促消費方面發揮了積極作用。

此外，今年前8個月，全大陸的一般公共預算支出保持增長態勢，民生等重點領域支出得到有效保障。