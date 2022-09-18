民進黨台北市長參選人陳時中（見圖）18日出席「士林北投前瞻路網十年計劃」公布記者會，親自說明士林北投前瞻路網10年計畫，主張洲美快橋梁延長1.9公里串接國道，抬高改建百齡橋，並將下面的通河東、西街拓寬至4線道，讓都市變美麗。（陳俊吉攝）

民進黨台北市長候選人陳時中今天提出「士林北投前瞻路網十年計畫」，他否認這是用政策清理戰場，對外界質疑他提「十年計畫」已超過可能的任期，他說，負責任的政府可以「前人種樹，後人乘涼」，並批評柯文哲和黃珊珊就是沒有這種想法，只想爭主導權、話語權，才會讓市政停滯。

陳時中提出的「士林北投前瞻路網十年計畫」，媒體在聯訪時，質疑是否是用政策清理戰場？對此，陳時中表示，這不是清理戰場的問題，這是我們既定的一個戰略，我們要負責任的各方面提出政策，爭取市民的認同，也為未來的執政打下基礎。

他以內湖為例，認為很多問題，如果沒有前瞻的想法，就會留下後面的問題，我們現在在北投士林提出這樣的政策，就是許下一個諾言，讓10年內這裡的交通更好，整體發展也會更好。

至於10年計畫外界質疑任內可能看不到成果，是否會有陣痛期？他說，當然會有陣痛期，處理交通一定會有陣痛期，問題是看代價是怎麼樣。

陳時中強調，負責任的政府，我們可以「前人種樹，後人乘涼」，這也是我們要努力的方向，如果大家都有這種想法，市政和國政才會進步，不要認為現在做了一時看不到成果就不做，因此而停滯了市政，這也是我們在講，為什麼會覺得台北市停頓了，就是不做這種「對以後有路用」的政策，因此進步較慢。

陳時中之前指柯文哲不喜歡與中央合作，柯P反控要有證據，陳時中要外界去看看內湖，大家都覺得交通是需要改善的，柯市府講說是從前台北市長馬英九任內開始就將問題留下，「這麼久以前的事情，8年內柯市府有沒有跟中央來提過，跟交通部提過？」

他說，柯文哲和黃珊珊可以在院會或打電話跟交通部長來提，「地方不提出問題來，當然就會出問題」，柯出席行政院會9次，黃珊珊出席7％，雖然不算多，但有問題也可提出來，問題不提出來，合作當然就不會這麼密切，「我絕對不會發生這樣的情況，我有問題需要中央協助一定會立刻提出來，半暝啊也會趕出來」。

他也批評大巨蛋等安全測試問題，這種事情柯市府為什麼之前不趕快做，一停下來就延宕了，像是空總用地也有爭執，因為他們只想去爭取主導權、話語權，以這樣的方式爭取市政，「這絕對不是我們的風格」，如何對市民好，才是我們的方式和風格。