在跨聯盟籃球邀請賽T1台啤英熊與SBL彰化柏力力賽前，台啤前鋒「Kiwi」李啟瑋穿著一件明顯跟隊友不同的綠色熱身服在練投，走上前仔細觀看，上面印著竟是周資華的大頭跟電玩「快打旋風」主角Ryu打出昇龍拳的合成照，讓人看到不禁感覺有夠貼切。

「這是我們全隊去年一起出錢買的，當時就是有個周資華的朋友說要印這件T恤出來販售，我們就大家出錢買了，我記得好像是三、四百塊吧，」李啟瑋說，「你不感覺穿起來很帥嗎？也表達出周資華有多帥氣，雖然是那種『另類』的帥氣吧。」

不過一旁的「小安」蔣淯安馬上出聲否認，「不！我可沒有付錢，因為我的那件是周資華送給我的，因為上季首周我投進絕殺球拿到單周MVP之後，他就把這件衣服直接送給我了，我連一毛錢都沒有花，但我跟Kiwi想的一樣，穿起來真的很帥。」

只可惜周資華上季跟台啤英熊只當了三分之二球季的隊友，他在今年3月被台啤英熊交易到台中葳格太陽，隨後季後賽首輪爆發飆罵裁判風波，目前還是沒有找到新東家的自由球員。