第55台TVBS新聞台傳受到政治角力，有線電視系統TBC（台灣寬頻通訊）與大豐有線電視，向NCC提出移頻申請，將移到第158頻道，原55頻道將改為「鏡電視新聞台」。對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩今（18）日表示，NCC是獨立機構，此事不該太多政治牽連。

柯志恩今出席「打狗英雄聯盟研習營-我的高雄夢」活動後受訪指出，個人認為NCC是獨立機構，而這次是系統業者提出申請；TVBS是目前唯一或唯二對藍營友善的媒體，大家已經喜歡且習慣收看，這次移到後面頻道，勢必對於收視群會有很大影響，她希望中介法或是強調獨立機構的NCC，都不要有太多政治牽連，能夠秉持獨立運作。

此外，她昨天在臉書貼文提及物價上漲，高雄市今年1到8月消費者物價總指數平均為106.92，較去年同期上漲2.86％。如果以8月來看，居住類3.22％、外食費7.28％，漲幅都高於總指數。吃的變貴、住的也變貴，這是基層最真實的苦。節節升高的飲食費，根據統計，更占高雄市家庭3成的整體消費支出，是6都之冠。

她今重申，「我講這絕對是事實，我本身是買菜的人，發現1000塊拿出去買不到任何東西」，通膨對所有人來說，都是必需要承受的，特別是疫情之後，觀光業、服務業都面臨蕭條，她只是透過數據來告訴大家，目前為止物價等各方面都在提升，政府不管租稅或任何地方能夠苦民所苦，呼籲政府正視。