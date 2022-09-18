台東縣於昨(17)日晚9點41分發生規模6.4強震，地震深度7.3公里，這次搖晃幅度大且時間持續較久，且全台有感，高雄市最大震度也達5級。資深藝人白冰冰在臉書透露以往地震時手機先行都會發出警告，這次卻完全沒有收到通知，忍不住發文質疑：「這麼大的地震，到底是偵測不到？還是系統發生問題了？還是人為疏忽了？」

白冰冰在臉書上表示以往地震發生，就會聽到手機發出尖銳的警告聲，然後在一分鐘以內就感受到地震了，當時就想過「真不能及早偵測嗎？通知跟地震同時來，根本做不了任何準備！」昨天的地震，她驚覺完全沒有收到通知，PO出網上照片，地震後超市架上商品散落一地，寫下疑惑「這麼大的地震，到底是偵測不到？還是系統發生問題了？還是人為疏忽了？」

網友回應白冰冰，「目前全世界科技還無法預測地震的到來，只要發生地震，警報系統幾乎是同時響起警告，並同時感覺到地震，不在震央附近的，也只有幾秒內的反應時間。」專業的回覆也得到其他網友的感謝「謝謝你的科普」此外，部分網友表示有收到地震警告「住雲林有收到響很大聲」，也有人坦言「昨天真的沒收到提醒」，眾人反應不同。

台灣因地理位置特殊，所以地震發生頻繁，社會大眾相當關心是否能即收到國家級警報，國家通訊傳播委員會(NCC)解釋，沒收到訊息的原因，包括一、手機不在發送區域；二、手機設定在飛航模式或關機；三、2G用戶或亞太3G(CDMA2000)手機，系統不支援告警訊息功能；四、4G用戶使用3G系統進行通話或上網；五、手機顯示無基地台訊號。 以日前高雄發生地震為例，嘉義、台南、高雄、屏東地區，在地震後應可收到地震警報的訊息通知。