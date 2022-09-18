台東昨晚發生規模6.4強震，台東震度達到6強，就連高雄最大震度也有5弱，一名高雄女子昨天PO出地震當下15樓高樓家中的景象，魚缸的水像海嘯一樣猛烈搖晃並噴濺出來，架子上的瓶罐砸落，女子嚇得拿手機邊拍邊哭嚎，網友們看了也都嚇壞。

這名女網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出6.4地震時高雄高樓的實況影片，直呼是15樓的悲劇，地震當下屋內劇烈搖晃人都站不穩，大魚缸裡的水出現像海嘯激起的巨浪，從魚缸噴出，地板全濕，用餐區架上的瓶瓶罐罐也摔落碎滿地，嚇得原PO只能拿者手機手邊抖邊拍屋內，縮在角落大哭，直呼無處可逃非常害怕。

驚悚影片曝光後，其他網友們看到紛紛留言：「搖滾區」、「真的會嚇到漏尿」、「在15樓魚缸水不要放那麼多，搖起來可嗨呢」、「以後住大樓別養魚了」、「高樓層的災難……」、「這也太浩劫了吧，要去收驚，太驚人了」。

還有網友看到後想起921當時人在高樓的經歷，「921時我住12樓，當時趴在客廳看著一堆家具從左移到右，再從右移到左，只差沒嚇尿而已」、「921我在台中16樓，天搖地動一片漆黑後，水族箱也破了，沒燈又滿地玻璃想逃都好難，高樓層還是把水族箱收起來較適當」。