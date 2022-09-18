猴硐瑞三整煤廠18日開幕，新北市長侯友宜上午參觀整煤廠內部修復空間與礦業展覽內容深受感動表示，瑞三整煤廠從傾頹荒廢到今日重新展示在市民眼前，在整煤廠可欣賞建築物木構造接合匠藝之美並從文史資料中一覽過往的礦業風華，而礦業主題文史展覽中包含台灣首見整煤廠選洗煤運作及生產流程主題展覽，展覽內容還可從不同主軸及角度一覽猴硐地區礦工韌命故事。

侯友宜表示，猴硐瑞三整煤廠象徵台灣於20世紀中末期煤礦產業蓬勃發展的歷史，新北市府與文化部合作，自2019年啟動修復工程，歷時3年完工，以1樓為鋼筋混凝土構造，2、3樓為木構造，盡力復原整煤廠的舊時風貌。

材料大量使用日據時代所遺留檜木與杉木舊木料，由大木匠師挑選可用舊木料並與新木料結合，民眾在參觀整煤廠時，能夠欣賞整棟建築物木結構接合匠藝技術，彷彿重新看見當時礦業興盛的風華年代。

觀旅局楊宗珉表示，整煤廠內部空間所設置猴硐瑞三礦業文史展覽，是彙整及爬梳當地礦工耆老在地故事、歷史文件、礦工文物及整煤廠選洗煤礦生產流程等資料。

在1樓的「產煤裕國」展區，以瑞三礦業大事記娓娓道出猴硐地區煤礦文史軌跡，在「炭空」展區，民眾可隨著展示文物及展件介紹文字中，了解到礦業工作包含工項分工、每日上工的標準配備、坑道內的通風系統設定、救護隊的成立及安全教育訓練等。

2樓「產煤脈絡」展區則可看見以多媒體動畫播映瑞三整煤廠選洗煤礦的流程，而在2樓展區尾端放映由瑞三整煤廠王國緯前廠長緩緩道出長達20幾年的煤礦人生與近代煤礦工業發展實證，帶領民眾一同重溫瑞三整煤廠過往輝煌時光。

瑞三整煤廠開放時間為上午9時至下午6時，休館時間為每月第一個星期一(適逢國定假日則順延休館)及農曆除夕。