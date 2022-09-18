藝人李沛旭自從在7月6號無預警的在社群平台上宣布結婚的好消息後，就經常與老婆公開放閃，雖然他為了保護另外一半，從不公開老婆完整的正面照，但依稀能看出老婆是名大眼、長腿正妹。而經常透過社群媒體與粉絲互動的他，近日再度出賣辣妻，還曬出大尺度的撒嬌照，令網友看了直呼「閃瞎了」。

李沛旭7月份宣布結婚後便經常在個人IG上帶著老婆大方曬恩愛，而結婚以來從不公開老婆正面照的他，近日也「解禁」陸續曝光另一半沒戴口罩的正面照。只見他老婆雖眼神朝下沒有正視鏡頭，但穿著低胸BRATOP的她，因李沛旭「上帝視角」的拍攝角度，使豐滿北半球及深溝一覽無遺，超狂的「福利照」電得網友看了直呼「以前看旭哥一個人帥養眼，現在加看嫂子，覺得視力變好了」、「對嘛！大嫂那麼正就該早點讓粉絲看看哥多幸福的」、「嫂子真的很正」、「嫂子太美啦」、「難得看到嫂子沒戴口罩的正面照，美美的」、「太棒了，難得解封印的時刻」意外引起熱烈討論。

昨（17）晚，李沛旭又再度更新貼文，表示「….我也是會有撒嬌的時候好嗎？？」並曬出與老婆的放閃照，再度令粉絲們暴動。只見身材壯碩的他，將頭埋進了辣妻的胸部中，而老婆雖然身上穿著簡單的白T，但也因李沛旭的舉動使她飽滿美胸再度呼之欲出，令網友忍不住留言「你第一張圖的撒嬌方式我用了，女友直接一巴掌：『三小啦』」、「我的眼睛啊啊啊啊啊」、「比深夜發美食還高招」、「我明天也要找老婆試試」、「好甜蜜啊～甜甜香香的味道」、「突然想到一個牛奶的牌子」吸引超過5300人按讚。