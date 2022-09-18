昨天台東發生強震，高雄最大震度5級，國民黨高雄市長參選人柯志恩今（18）日受訪時透露，她住在21樓，當時聽到很多人大叫，她嚇壞「腦中浮現人生跑馬燈」，忍不住想「我的孩子在哪、我的先生在哪，把人生中重要的人想過一遍，真的非常驚嚇」。

柯志恩表示，昨晚9時40多分，她恰好跑完行程回家，剛卸掉隱形眼鏡，坐在書桌前看一下訊息，接著就遇到地震，她人住在21樓，「這對我來說是人生非常滿驚嚇的經驗」，那時候到處搖晃，聽到很多人大叫的聲音。

柯志恩笑說，對她個人而言，住在21樓做什麼事情就是這樣子了，所以連躲在桌角、三角等以前被教的訊息，都掃過一遍，但「覺得我就安然地坐在我的書桌前，然後接受可能發生的結果，21樓你能期待什麼？就是這樣子啊！」

柯志恩透露，兒子已經回台灣，有到高雄陪她，但昨天兒子已回到台北參加朋友的喜宴，當下自己是一個人，「地震時我在想，我的孩子在哪、我的先生在哪，把人生中重要的人想過一遍，真的非常驚嚇」。

國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）昨遇強震，忍不住想「我的孩子在哪、我的先生在哪，把人生中重要的人想過一遍，真的非常驚嚇」。（柯宗緯攝）

柯志恩說，自己也非常擔心高雄的災情，畢竟搖晃那麼大，但還好高雄的狀況一切平安，只有零星水管破裂等，平安最重要。至於自己家中有災情嗎？「還好，因為我家徒四壁，所以也沒什麼東西可以震下來」。