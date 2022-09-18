有些人習慣了吃虧、退讓，處處遷就別人，甚至無論受到多大挫折，都學不會狠心，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，總是菩薩心腸，寧可委屈自己也不願意傷害別人。

▍白羊座

白羊座重情重義，雖然脾氣火爆，但是個性相當善良，是典型的吃軟不吃硬，就算自己吃虧也不會報復，面對感情同樣如此，只會一個人默默承受委屈。

▍巨蟹座

巨蟹座善解人意且待人真誠，凡事都懂得為人著想，就算識人不清遭到捉弄，也不會選擇報復，因為他們認為，與人交往應該真誠，既然控制不了別人對自己的惡意，至少自己不愧對良心。

▍天秤座

天秤座是討好型人格，喜歡給人留下好印象，對於身邊的人提出的要求，幾乎有求必應，就算力不從心也會硬著頭皮滿足他人需求，加上個性溫和，很少與人發生爭執，就算受到委屈，也只會選擇默默承受。

▍雙魚座

雙魚座是心太軟的最佳代言人，屬於奉獻型人格的他們，總會看見別人的需求，無時無刻照顧他人的感受，就算自己受了委屈也不會表現出來，因為他們始終相信人性本善，所以總是一次又一次的原諒別人。