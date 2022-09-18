MVP RBI Double Sho ✅

Shohei Ohtani doubles (26) & Mike Trout scores.

Mariners 0 - Angels 1 Bottom 1st

Credit: Ballys#SEAvsLAA #LetsGoAngels #GoHalos #MVP pic.twitter.com/3ZuX3clw4Y — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) September 18, 2022

尋求重返季後賽的悲情球隊水手，18日偏偏又遇上攔路虎大谷翔平。天使早已無緣季後賽，但是此戰派出大谷登板7局無失分，大谷自己還大棒打下第1分，幾乎一個人就解決了水手。天使終場2比1獲勝。水手暫時掉到美聯外卡第3席，落後光芒半場勝差，領先後面的金鶯5場勝差。

水手雖然猛將J-Rod缺陣，但也被大谷壓制得太慘，總共7局沒人踏上二壘，僅有3支零星的一壘打和1次四壞保送，還吞下大谷8張老K。水手先發投手柯比（George Kirby）則是在首局就沒逃過卓奧特（Mike Trout）、大谷雙劍出擊。

卓奧特首局敲出安打，緊接著大谷上來第一球就出棒，打到反方向的左外野牆邊才落下，差兩呎就是全壘打了，為天使和自己打下重要1分。第4局大谷上來，柯比仍無法解決他，形成四壞保送。後面柯比又暴投，大谷被隊友護送回來攻下第2分。

大谷用掉107球退場，第8局接手的巴瑞亞（Jaime Barria）差點砸鍋，在１出局之後挨了川梅爾（Taylor Trammell）的陽春炮，又被托羅（Abraham Toro）擊出二壘打。最後巴瑞亞保送１人，再讓對手雙殺打驚險解圍，保住大谷的第13勝。大谷的自責分率降至2.43，並列美聯先發投手第4，196次奪三振是美聯第3。