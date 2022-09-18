監視器畫面曝光 逃犯陳坤和掙脫腳鐐 秒偷車「撞柵欄」

台中監獄受刑人陳坤和17日趁戒護就醫期間逃脫，被監視器拍下穿著病服偷車的身影，還可見陳腳上仍包著繃帶。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

台中監獄受刑人陳坤和昨（17日）晚間趁戒護就醫期間掙脫腳鐐逃逸，中檢昨晚接獲獄方通知，於晚間9時許緊急發布全國通緝令。據了解，陳嫌自醫院逃脫後，隨即在台中殯儀館旁停車場劫走未拔鑰匙的貨車，開車撞毀停車場柵欄，稍早偷車畫面也跟著曝光。

回顧事發過程，受刑人陳坤和16日前往中國醫藥大學附設醫院戒護就醫，進行拔除鋼釘手術，但17日晚間5時許自行破壞腳鐐逃逸；台中地檢署表示，晚間8時5分許接獲獄方的傳真通知，立即於9時52分許發布通緝。

透過畫面可見，陳嫌身穿病服，左腳上還纏繞著繃帶，偷偷爬上未上鎖的藍色小貨車副駕駛座，接著移動到駕駛座並快速將車駛往停車場出口，但被出口柵欄擋住，隨即倒車退回停車位，待一輛白色休旅車欲離場之際加速緊跟在後，加速撞毀降下的柵欄後逃離現場。

陳坤和駕駛小貨車緊跟在白色休旅車後方，打算趁隙衝出停車場。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

陳坤和見來不及在柵欄降下前駛出停車場，便直接加速撞斷柵欄。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

據警方初步追查，陳自醫院脫逃後，跑到台中殯儀館旁停車場偷車，但因遇見巡邏車，隨即又丟車逃逸，在市區內徒步繞行，且已變裝逃逸，但警方仍持續掌握陳的行蹤，將全力將其逮捕歸案。