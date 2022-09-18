民進黨桃園市黨部以夾報方式散布國民黨桃園市長參選人張善政「5736萬稅金用抄襲拼貼報告領走」的文宣，張提告捍衛清白、國民黨也開記者會斥綠骯髒無下限，民進黨桃園市黨部主委張丞儀18日反批張善政濫訴逃避責任，一系列政治操作「於法不符、於理不足、於情無信」。

民進黨桃園市黨部主委張丞儀表示，濫訴及操控魁儡帶風向已成張善政面對社會大眾質疑的標準程序，相關的政治操作「於法不符、於理不足、於情無信」，所有的作為既無理，也說不清到底5736萬的鉅額研究案會有嚴重抄襲的情況，反而更加令人質疑張善政到底企圖掩蓋的真相為何。

張丞儀解釋，發放的文宣內容一字一句皆源自過去兩周已出刊的媒體報導，並且不同於張善政5736萬鉅額研究案多處抄襲皆無引註，相關文宣都有經周刊授權使用，封底也署名民進黨桃園市黨部以示負責。

張丞儀說，昨日張善政到警察局提告，但曾找律師擺拍發文的他應該了解，將周刊內容分享給桃園市民根本不符《選罷法》第104條所提到，「意圖使候選人當選或不當選，或意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者」之要件。

張丞儀表示，相關文宣皆為周刊前兩周已刊登的新聞報導，內容都經專業記者查證撰寫，資料來源也是張善政交給農委會的研究報告，報導內容既非謠言，嚴重抄襲也是事實，事關納稅人5736萬鉅額民脂民膏的研究案本該受到社會檢驗，這些事實擺拍的律師應有告知張善政才對。

張丞儀也質疑，周刊的報導已刊出多時，過去兩周張善政除了跳針閃躲，逃避責任，也並未就相關報導提出任何質疑或解釋，這兩天突然大動作提告開記者會，恐怕是因被農委會認定有抄襲之嫌，甚至宏碁集團還得為了張善政的抄襲退回5736萬並連帶賠償，意圖將抄襲事件政治化的轉移焦點手法。

張丞儀說，之前說要開記者會公開說明的是張善政，現在整天跳針逃避檢驗的也是張善政。張善政不用選後換腦袋，而是「還沒投票、已經跳票」，張善政過去整天用「誠信」來指責他人，但當自己遇到質疑，卻是嘴巴說要誠信，行徑只有逃避，愧為直轄市長候選人。

張丞儀再次呼籲，張善政不要再耗費社會資源濫訴濫告，應儘速出面公開向社會大眾解釋，為何5736萬的研究報告抄襲嚴重，也要告訴桃園市民，如何避免張善政計畫主持人用抄襲取走桃園市庫的情況成為常態。