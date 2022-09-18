台東昨天晚上發生規模6.4地震，災情陸續傳出，關山鎮砂石場、碾米廠都有設備傾倒、毀損，損失金額各約4000萬元；南橫公路東段多處坍方，山上百餘名遊客須等道路搶通後才能下山。

據中央氣象局資訊，昨天晚間發生芮氏規模6.4地震，震央位於台東縣關山鎮，地震深度7.3公里，之後餘震不斷。

關山鎮一家砂石場的傳送帶不堪地震搖晃傾倒，已無法營業，曾姓業者說，頭一次碰到這麼大地震，到現在仍心有餘悸，傳送帶等設備毀損，初估損失金額約新台幣3000~4000萬元，將會有一段時間都不能營業，對員工、已簽約的工地都有影響，希望相關單位能給予協助。

另外，關山鎮一家碾米廠也同樣受地震波及損失慘重，業者邱久騰說，包括冷藏貯存、乾燥設備都毀損，約2000噸稻穀還在裡面，初估損失金額約3000~4000萬元。

省道台20線南橫公路東段沿途多處坍方，剛完成的邊坡也被強震震垮，公路單位已派出機具清除土石，目前195.4K尚未清通，預計於下午2時清理完成。

南橫公路上的天龍飯店已停電超過12小時，飯店內約120名遊客因道路不通無法下山，飯店自備發電機用油已用罄，無法供餐給遊客，只能期盼道路早點搶通。

此外，台東縣政府表示，受地震影響，台20線南橫公路道路坍方落石、道路中斷，海端鄉海端村新武部落、霧鹿村及利稻村，今天自中午12時起停止上班上課。（編輯：陳仁華）1110918