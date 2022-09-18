民眾黨市議員參選人張睿倉，今天在大雅區學府路452巷口舉辦親子活動，柯文哲特南下參加。(陳世宗攝)

台中市第五選區民進黨市議員參選人林義偉，上周因酒駕被查獲，林隨後公開宣布退選、退黨。外傳民眾黨市議員參選人張睿倉當天也在埸場，坊間「陰謀論」四起？柯文哲說，民眾黨沒有你們想像的那麼陰險，之前民眾黨為了酒駕問題，在黨內鬧很大，後來有酒駕不能提名，所以對於民眾黨候選人來講，大家比較注意，喝酒就不會開車，找太太來載、找朋友載，也許其他政黨沒那麼小心。

民眾黨市議員參選人張睿倉，今天在大雅區學府路452巷口舉辦親子活動。張睿倉表示，當天他的確在場是同學邀約，對「陰謀論」表示莫名其妙。

柯文哲今天到大雅區參加張睿倉的活動，他表示，民眾黨沒有這麼陰險，曾有侯選人酒駕鬧很大，後來民眾黨規定只要酒駕就不能提名，就因為如此，黨內參選人會很注意酒駕問題，也許其他政黨就不會這麼小心。

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