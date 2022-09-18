久未登上主播台的張瓊方坦言內心有點緊張。（三立提供）

張瓊方將接手主播張齡予的晚間6點到8點黃金時段。（三立提供）

素有「主播界林志玲」之稱的主播張瓊方將在19日重返三立新聞台，接手主播張齡予的晚間6點到8點黃金時段，先前因為照顧小孩暫離職場的她，對於這次重返三立，笑說沒想過會有這樣的發展，「第一年完全沒有時間想工作的事，等到小孩接近兩歲，現在剛好快要上幼幼班，意外接到三立新聞長官電話，內心其實覺得蠻開心的，因為長官都沒有忘記我」，她也提到內心感到忐忑，因為有段時間沒回職場，所以在家獨自上演許多媽媽的內心戲。

三立原本安排她在張齡予請產假前最後一天播報完畢時，舉辦行小型交接，但沒想到張瓊方全家當天都快篩出2條線，她苦笑說：「有種該來的還是躲不掉的感覺！」但接手黃金時段，對闊別職場兩年的她來說更是好運躲不掉。

目前張瓊方工作與家庭還在持續的調適當中，加上她又接手晚間黃金時段播報，笑說自己很沒用，剛開始要出門離開小孩的時候真蠻捨不得，甚至還默默在無人之處偷偷落淚，朋友就笑她說：「不是小孩離不開你，是你離不開你的小孩吧！？」果然這個症頭過兩天就適應好了，現在出門的時候，媽媽還有先生會輪流幫忙顧小孩，讓她覺得非常的感恩，也漸漸習慣當一個職業婦女，每天晚上把小孩哄睡之後就會覺得「哇⋯一天終於又平安度過了。」雖然累但是累得很充實，有比較找回自己的感覺。

張瓊方覺得老公真是個育兒神隊友，她忙的時候他就會自動去陪小孩玩，女兒現在反而比較黏爸爸，「因為她覺得跟爸爸玩比較好玩，跟媽媽已經玩膩了！」有點吃醋的表示這個媽媽可以退下了，另外先生也都會給張瓊方一些工作上的建議跟鼓勵，她說：「現在想想，以前他下班回家，有時候我會因為育兒太累而臭臉對他，感到蠻不好意思的，當初我比較沒有將心比心。」

張瓊方在香港工作的那一段時間，學到了兩部分，一是工作上的歷練，看到不同文化的企業，去經營公司、運作新聞的另一種模式，也累積了人脈，把眼界打開的同時，她覺得心境也會變得更寬廣，學會接受人生有很多可能性，不再只有一條道路。另一方面，是學習到在香港的生活體驗，在國外工作不像出去玩或採訪，實際生活有許多壓力，包括香港高昂的租金跟物價，從找房子到申請身分證到用手機水電費，還要繳所得稅，處理這些大大小小的事情，讓她學會更獨立。張瓊方還去學了廣東話，雖然講得還是普通，但交到當地的朋友，過著香港人真正的在地生活，真的是人生中很有趣而且印象深刻的體驗。而現在每天看到女兒都覺得很開心，生完小孩之後覺得自己多了一種比較能夠感受當下幸福的能力。當初在懷孕的時候，張瓊方開始做Podcast，現在小朋友即將要去上幼幼班，她也順利回到職場，很喜歡有小孩之後帶來的改變，張瓊方想這就是好運吧。