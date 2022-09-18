台東縣關山昨晚9時41分發生規模6.4強震，內政部透過臉書粉絲專頁宣導「睡覺時發生地震怎麼辦？」提醒民眾繼續留在床上，以枕頭保護頭部、頸部，貼文吸引逾7000名網友回應，也有網友嘲諷說，「這一題答案跟高房價一樣，躺著不動高房價！」、「逼得人民不得不聽天由命」。

內政部宣導說，如果睡覺的時候遇上地震，請繼續留在床上。台東發生規模6.4地震，接下來，可能會再發生餘震，請大家提高警覺。地震發生時，應立即採「趴下、掩護、穩住」，保護頭部；如果在睡覺時發生，請待在床上，以枕頭保護頭部、頸部，直到地震停止。

該貼文吸引逾7000名網友回應，有網友感謝內政部資訊分享，但也有網友說「地震時，小編怎麼辦，趕快做圖發文章（辛苦了）！」另外有網友嘲諷說，「這一題答案跟高房價一樣，躺著不動高房價！」這是住在堅固新大樓的人在講的風涼話！住在老舊公寓的人遇到大地震時內心真的都很驚慌，但無處可逃。

網友批評說，高房價逼得人民不得不聽天由命！下一次做個哏圖「阿公阿公地震了你怎麼不躲？阿公在破房子裡：要躲去哪裡？」