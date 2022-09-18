陳珊妮昨在高流開唱。（大樂音樂提供）

陳珊妮昨在高流開唱。（大樂音樂提供）

陳珊妮17日在高雄流行音樂中心舉辦「調教X教條」演唱會，特別獻出台語演出第一次，以書寫台灣畫家陳澄波的台語詩〈你的目睭有一面鏡〉作為演唱會結束前的最誠意的禮物，而最讓人驚喜的就是黃耀明意外現身舞台，獻花給好友陳珊妮，讓毫不知情的她激動落淚，久久不能言語，真摯友誼也感動了現場所有歌迷。

陳珊妮昨穿高尖肩型的深V鏤空、長達5米襬裙的黑色套裝揭幕獻唱新歌〈捆縛〉，隨後在〈驗傷〉的歌聲中，陳珊妮手握縛繩、腳踩舞者上演SM女王的調教術，畫面再次衝破了歌迷的理智；陳珊妮在問候高雄歌迷後，提到同時間在高雄巨蛋演出的好友田馥甄，她說：「聽說昨天田馥甄有在演唱會上，祝福我演唱會順利，當然我也不能免俗。」陳珊妮頓了一下笑說：「不能說不能免俗，我們是好朋友，當然也要祝她接下來3天的演出都很順利。」惺惺相惜，好交情可見一斑。

陳珊妮此次特別選唱好友黃耀明的〈罅隙〉，呼籲大家支持下個月在台北舉行的同志遊行，當她唱完這首歌、全場歌迷都還沈浸在旋律中時，原唱黃耀明突然驚喜現身，登台送上玫瑰花，事前完全不知情的陳珊妮驚訝得呆站在舞台上，2人熱情擁抱許久，黃耀明下台後，陳珊妮依舊激動久久不能自已，拭淚哽咽說：「好久沒看到明哥了。」真情流露地邊哭邊笑說：「要把玫瑰花留著，我要在演唱會結束後，配著酒把花吃掉。」

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