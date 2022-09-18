幾乎每個人都說過謊話，但有些人能夠面不改色，假的說得跟真的一樣，有些人卻總會支支吾吾，一眼就被看出破綻。命理網站「星座上上簽」分享，金牛座、白羊座和水瓶座最不會說謊，太過誠實讓他們難以騙人，且十分厭惡不誠實的感覺，寧願沉默也不想說出違背良心的話。

1、金牛座

金牛座是個老實人，有很強的道德感與責任感，讓他們做不了壞人，一旦心裡認定說謊是不對的，就無法說謊，而且金牛座不喜歡沒把握的緊張感，也明白說謊可能帶來的傷害，因此寧願很傻地說真話，也不會說出違背良心的話，或是自己達不到的承諾。

2、白羊座

白羊座天生就是很誠實的人，對他們來說，敢做不敢當更值得被鄙視，所以就算做錯事，也會很坦白地承認，而不是想方設法隱瞞，一方面是他們不擅長，另一方面則是過不了自己心裡那關，白羊座不想變成滿嘴假話的人，這種人也是他們最討厭的類型。

3、水瓶座

水瓶座瀟灑自在也很真實，會按照內心想要的去過生活、做自己，他們不喜歡不真實的一切，尤其是人心，如果水瓶座遇到無法回答的問題，他們寧願沉默也不會說謊騙人，因為騙別人也等於是在騙自己，他們無法背叛信任自己的人，也無法接受自己成為虛偽的人。