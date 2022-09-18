台8線77k靈甫橋路段近期不斷發生崩塌，邊坡地質表面屬崩積層鬆軟，谷關工務段進行上邊坡崩坍鬆軟土石清除作業。（谷關工務段提供）

台8線77k靈甫橋路段近期不斷發生崩塌，又因昨日晚間台東規模6.4地震造成坍方。谷關工務段長張裕閔指出，為確保安全，將清除坡面土石以降低落石風險，自9月18日起至10月6日止，白天8時至18時整點放行10分鐘，夜間19時至隔日6時預警性封閉道路。

張裕閔說，本路段邊坡地質表面屬崩積層較為鬆軟，下層為風化岩層易無預警崩落，目前谷關工務段打設施工便道至上方清除土石及刷落邊坡浮石。因邊坡風化嚴重又受大雨、地震影響，仍易造成坍滑情形；故仍需持續進行上邊坡崩坍鬆軟土石清除作業，以降低再發生無預警崩坍機率。

針對此路段後續搶修方針，將於臨路裸露邊坡，採用加長型錨筋，搭配型框植生工法，強化邊坡，避免邊坡崩塌範圍擴大；長期整治方面，將採用庇護工法新建明隧道，避免未來邊坡崩塌範圍持續擴大阻斷道路，以確保行車安全；因而管制交通整點放行，敬請用路人配合現地管制通行。

張裕閔指出，近期因靈甫橋路段無預警崩坍，造成大梨山地區民眾通行不便，深感抱歉。公路總局將全力投注搶修資源，奮力在陡峭邊坡，儘快完成搶修工作，並加速推動後續邊坡防護工程，以恢復正常通行，確保用路安全。

張裕閔強調，為保障用路人行車安全，籲請用路人，大雨、地震後山區道路易發生坍方、落石路段，路況難以掌握，如非必要請勿進入易坍方道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局省道即時交通資訊系統（http：／／168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。